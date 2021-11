Lazio-Salernitana in diretta LIVE alle ore 18. Probabili formazioni e dove vederla

Lazio e Salernitana sono (erano, forse meglio) unite nel destino: stesso presidente fino a quest'estate, molti dei giocatori passati per la Campania sono poi esplosi nella Capitale, vedi Luiz Felipe, altri no. Poi la storia di Simone Inzaghi, che ora comunque non è più interesse né dell'una, né tantomeno dell'altra. Per Claudio Lotito è quasi un derby, un derby che la squadra di Maurizio Sarri non deve e non può sbagliare, anche per fare un salto di qualita e per dimostrare che ci sa fare anche con le "piccole", spina nel fianco quest'anno di una Lazio in costruzione.

E quindi, con l'infaticabile Felipe Anderson, il bomber dei bomber Ciro Immobile, il ritrovato Pedro, ma soprattutto con Danilo Cataldi mai come questo campionato fondamentale, i biancocelesti proveranno a invertire il trend. E fare un allungo sulla Juventus. Ecco le probabili formazioni.

Lazio-Salernitana, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribery; Simy, Bonazzoli. All. Colantuono

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida tra Lazio e Salernitana, valevole per la dodicesima giornata di Serie A, in scena oggi all'Olimpico di Roma alle 18 sarà disponibile in diretta esclusiva su Dazn, basterà quindi scaricare l'app dedicata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv a un Timvision Box, a una console come Playstation, oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.