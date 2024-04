Lazio-Salernitana: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Lazio si prepara a tornare in campo contro la Salernitana per la trentaduesima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano dalla sconfitta nel derby contro la Roma, concluso tra le polemiche. L'esultanza di Gianluca Mancini sotto la Curva Sud, dove ha sventolato una bandiera biancoceleste con un ratto sopra, ha scatenato i tifosi della Lazio. Il Giudice Sportivo ha deciso di punire il centrale con una multa da 5000 euro. La Salernitana ha pareggiato l'ultima giornata contro il Sassuolo 2-2 e ora ha bisogno di punti per raggiungere la salvezza.

