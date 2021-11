Lazio-Salernitana, scontri tra tifosi fuori dall'Olimpico: aggrediti alcuni granata

Brutto episodio prima della gara dell'Olimpico tra Lazio e Salernitana: alcuni tifosi granata, prima di entrare allo stadio, sono stati aggrediti da alcuni supporters biancocelesti. Uno, in particolare, ha subito una ferita superficiale alla coscia con un'arma da taglio. La Polizia ha fermato le macchine dei presunti aggressori e nei riguardi delle persone a bordo sono in corso accertamenti per verificarne la posizione. Uno di loro è risultato già sottoposto a Daspo.

