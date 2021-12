Lazio, capitolo rinnovi: Luiz Felipe in cima alla lista, Strakosha e Leiva verso l'addio. Tegola per Jony

La rivoluzione di Sarri alla Lazio nei prossimi mesi passerà anche per i rinnovi. Almeno tre titolari dell’attuale gruppo del Comandante andranno in scadenza a fine giugno 2022. Per alcuni ci sarà una sorta di corsa contro il tempo per trovare gli accordi come spesso accaduto in passato. Altri chiuderanno la propria esperienza nella Capitale.

Luiz Felipe, Strakosha, Leiva e non solo. Tutte le scadenze

Appurato che il punto d’incontro con Marusic è stato trovato (prolungamento fino al 2025), diventa determinante il rinnovo di Luiz Felipe. Il centrale quest’anno ha sbalordito tutti con una continuità inaspettata: 22 presenze, già 4 in più dell’intera stagione scorsa. La crescita del brasiliano (con origini italiane) lo ha avvicinato di nuovo alla Nazionale di Mancini. La Lazio visti gli ottimi rapporti con il suo entourage ha una corsia preferenziale. Si potrebbe chiudere con un prolungamento sino al 2026 a circa 2 milioni di euro a stagione, ma attenzione alle sirene estere, su tutte il Betis.

Con Luiz Felipe bisognerà evitare quello che con ogni probabilità accadrà con Strakosha. Dopo i tentativi di avvicinamento rispediti al mittente, difficilmente il portiere albanese cambierà idea dopo oltre un anno di panchina. Ora il posto tra i pali è di nuovo suo, ma ciò non dovrebbe bastare. Con l’addio di Strakosha a parametro zero la Lazio perderebbe una grande occasione di fare plusvalenza visto che nel 2012 fu acquistato dal Panionios a soli 75mila euro. In caso di mancata qualificazione in Europa League la Lazio il prossimo anno perderà anche Pepe Reina. Lo spagnolo, in scadenza a fine giugno, ha un’opzione automatica per un’ulteriore stagione con l’accesso almeno alla seconda competizione europea. In poche parole si procede verso una rivoluzione tra i pali biancocelesti con il sogno Kepa sempre vivo.

Un altro big che intravede l’addio è Lucas Leiva. Dopo diversi anni a grandi livelli, il brasiliano pian piano è calato, complici anche i guai fisici al menisco della stagione 2019/20. Un crollo di intensità che ha portato l’ex Liverpool a perdere il posto in favore di Cataldi. Difficile pensare che al termine del proprio contratto tra sei mesi il classe ’87 possa strappare un prolungamento. Considerando anche lo scarso utilizzo di Escalante, la cabina di regia si candida per essere uno dei ruoli più rivoluzionati in estate. Chiudono la lista dei calciatori in scadenza Lukaku, Lombardi, Maistro, Cerbara e Jorge Silva. Per tutti e cinque non dovrebbero esserci grandi chance di rinnovo.

Intanto arriva una notizia importante dalla Spagna. Jony avrebbe perso la causa con il Malaga. Il club si era rivolto alla FIFA dopo il passaggio del calciatore alla Lazio nell’estate del 2019. Jony si liberò dagli andalusi tramite una clausola che gli permetteva di trasferirsi in un club di massima serie qualora il Malaga fosse retrocesso (come infatti accadde). Prima Al Thani (allora presidente delle Boquerones) accettò, ma subito dopo cambiò idea rivolgendosi alla FIFA. Quest’ultima a distanza di oltre due anni ha dato ragione agli andalusi e ora per Jony le opzioni sono due: o torna al Malaga per due stagioni, o risarcisce il suo vecchio club con 8 milioni di euro.