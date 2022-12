Lazio Primavera: 3-2 allo Spezia e sesta vittoria di fila. Decisivi Crespi e Napolitano

In onore di Sinisa Mihajlovic la Lazio Primavera con tanto di lutto al braccio vince ancora. Sesta vittoria di fila per la squadra di Sanderra, di nuovo in rimonta. Sotto di due gol contro lo Spezia, grazie a una doppietta di Crespi e al gol di Napolitano l’under 19 capitolina ottiene i tre punti e resta stabile alle spalle del Pisa vittorioso a sua volta in rimonta sulla Reggina. Termina con una vittoria il 2022 dei biancocelesti.

Crespi recupera lo Spezia nel primo tempo

È una Lazio che comincia il match convinta di poter dar seguito alla striscia di risultati utili, ma pronti via è lo Spezia a passare in vantaggio con un guizzo di Pedicillo. Non proprio l’inizio migliore per la squadra di Sanderra, che accusa il colpo e va pure sotto di un altro gol al 12’ con Delorie. Il numero 9 dei liguri sfrutta un buco lasciato dai centrali biancocelesti e con un diagonale di destro batte Morsa. La Lazio non gira, perciò Sanderra è costretto a cambiare qualcosa. Prima il modulo, passando dal 4-4-2 al 4-3-1-2 con Sana Fernandes trequartista. Poi quest’ultimo passa davanti, mentre Napolitano subentra a un Brasili poco attivo. Pian piano l’under 19 capitolina trova sempre più ritmo e al 31’ accorcia le distanze con il 12esimo gol stagionale di Crespi in campionato su assist di Di Tommaso. Nel finale di primo tempo la Lazio ci prova ancora con Rossi e Napolitano, Mascardi riesce anche mantenere invariato il risultato, ma allo scadere con una grande azione personale Crespi fa doppietta ristabilendo la parità.

Napolitano completa la rimonta

A differenza del primo tempo, nella seconda frazione la Lazio parte convinta e chiude lo Spezia nella propria metà campo. La mole di gioco c’è, le occasioni meno. Giusto Sana Fernandes su punizione impensierisce un minimo Mascardi, mentre dall’altra parte Morsa si esalta su Candelari. Il primo squillo dello Spezia nella seconda frazione non frena la manovra dei padroni di casa che continuano a spingere soprattutto con l’intraprendenza di Napolitano. La squadra di Vecchio però non molla e al 65’ va di nuovo vicina al vantaggio, stavolta con Di Giorgio, ma Morsa è ancora fondamentale a difesa della propria porta. Nel finale per la Lazio si rivede anche Coulibaly che prende il posto dell’infortunato Rossi, mentre per i liguri entrano Caddeo e Scieuzo. Quando l’equilibrio sembra tornare a farla da padrone, arriva lo spunto decisivo per la Lazio. All’82’ Napolitano anticipa tutti, anche Mascardi e appoggia comodamente in rete il 3-2 che significa sorpasso nel punteggio e tre punti. Nel finale di gara è tutta gestione per i biancocelesti anche se Pedicillo fa tremare tutti con una traversa al 92'.