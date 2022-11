Lazio Primavera, vittoria in rimonta contro il Crotone 3-1. Sanderra: «Ci siamo compattati»

Prima della pausa la Lazio Primavera fa il suo dovere e porta a casa altri tre punti importanti per la rincorsa all'obiettivo promozione. Nel giorno del ritorno al Fersini di Formello, la squadra di Sanderra rimonta il Crotone e con un 3-1 ottiene la seconda vittoria di fila nel girone B di Primavera 2. Decisivi Crespi, autore di una doppietta, e Di Tommaso.

Crespi e Di Tommaso rimontano Rossi

Non inizia benissimo la sfida per i biancocelesti. Dopo qualche tentativo in fase offensiva, al 20' sono gli ospiti a passare in vantaggio. Bedini perde una palla sanguinosa che Rossi, partito in contropiede, trasforma in gol. Un duro colpo da digerire che però dà la scossa alla Lazio che al 32' pareggia con Crespi. Servito in profondità, il centravanti biancoceleste non sbaglia col mancino e pareggia i conti. Passano sei minuti e arriva anche il vantaggio con Di Tommaso, lesto a sfruttare una respinta maldestra della difesa calabrese. Il gol che chiude i conti arriva nel secondo tempo sugli sviluppi di calcio d'angolo, ancora con Crespi.

Le parole di Sanderra

Contento il tecnico Sanderra a fine gara. «A Lecce in coppa abbiamo fatto una scelta, non siamo andati con i titolari. Era un viaggio lungo e quindi abbiamo deciso di lasciare i titolari qui per lavorare in ottica Crotone - rivela ai cronisti presenti al Fersini - oggi invece la squadra dopo il vantaggio non si è disunita e ha trovato una reazione importante. Forse nel secondo tempo ci siamo abbassati un pochino, c'è tanto da migliorare, ma sicuro questo risultato conforta le nostre condizioni». Sulla compattezza: «Adesso abbiamo bisogno di conferme. Lo spogliatoio si è compattato dopo sconfitte difficili da digerire e sembra che questo ora stia venendo a galla». Sugli obiettivi: «Ora è presto per vedere la classifica. Dopo un inizio difficile stiamo prendendo fiducia. Cerchiamo di migliorare di giornata in giornata e poi vedremo dove arriveremo». Infine sui tre ragazzi lasciati fuori rosa dal ds Fabiani, Marinacci, Castigliani e Adjaoudi: «Si tratta di una scelta societaria che va rispettata. I ragazzi continuano a lavorare, ma è un discorso che va oltre il lavoro della squadra».