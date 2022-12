Lazio Primavera, quarta vittoria di fila e quarto posto: Crespi, Colistra e Rossi firmano il poker alla Ternana

Tutto secondo i piani per la Lazio Primavera. La squadra di Sanderra non si fa beffare dalla Ternana - fanalino di coda del girone B - e sale al quarto posto. Continua la marcia dell’under 19 biancoceleste che grazie a una doppietta di Crespi (capocannoniere a quota 9 gol), Colistra e Giordano Rossi ottiene la quarta vittoria di fila in campionato. Presenti a Formello i due ds Fabiani ed Enrico Lotito e anche il ct dell’Italia under 18, Daniele Franceschini.

Crespi risponde a Ferrante con una doppietta

Sanderra conferma il nuovo modulo, il 4-4-2, ma per almeno un quarto d’ora è la squadra di Mariani (in tribuna poiché squalificato) a farsi vedere maggiormente. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 16’ da uno schema su punizione, ma il sinistro di Crespi su passaggio di capitan Bertini – convocato per la seconda gara di fila – finisce alto. Il numero 9 però si riscatta al 22’ con un sinistro a giro che non lascia scampo a Morlupo. La Lazio si scioglie definitivamente e rischia due volte il raddoppio con Saná Fernandes, soprattutto al 29’, ma il salvataggio di Koffi è fondamentale, mentre due minuti dopo a esultare è l’ex biancoceleste Ferrante. L’attuale capitano della Ternana recupera la palla al limite su Brasili e con un piattone destro fa 1-1. Reazione importante degli ospiti che perdono Salerno a causa di uno scontro con Colistra che gli provoca un taglio al capo. La Lazio nel frattempo reagisce e passa di nuovo avanti. Taglio in profondità di Brasili che viene atterrato in area da Picchiantano. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto dal quale Crespi non sbaglia e fa doppietta allo scadere della prima frazione.

Colistra chiude i conti nel finale

A inizio secondo tempo è di nuovo la Ternana a rendersi pericolosa, ancora con Ferrante che prende il palo in pieno. Sanderra punta sulle forze fresche e inserisce Troise al posto di Brasili, mentre Montecolle, subentrato a Salerno, è quello che ci prova maggiormente tra gli ospiti. Nella fase centrale del secondo tempo è l’equilibrio a farla da padrone, con le occasioni che diminuiscono sempre di più. La Lazio inserisce anche Giordano Rossi aumentando il peso del centrocampo e facendo rifiatare un Saná Fernandes poco presente nella seconda parte di gara. Nel finale la Ternana torna a provarci e inserisce anche Nischwitz e Flaiani, ma spreca troppo, soprattutto con Marcelli. La Lazio invece chiude i conti all’87’ con Colistra. Cross perfetto dalla destra di Floriani Mussolini che il numero 4 impatta benissimo battendo ancora Morlupo. Azione perfetta dei due che subito dopo lasciano il campo insieme a Crespi. Al loro posto Jurczak, Napolitano e Andrea Rossi, ma il suo omonimo Giordano a firmare il poker al 93'. Questa l’ultima emozione della partita.