Lazio, Immobile: «Vedere così Mihajlovic faceva male al cuore. Perdita davvero dolorosa»

Dopo la vittoria in amichevole della Lazio contro l’Hatayspor, da vero capitano è stato Immobile a parlare per primo della morte di Sinisa Mihajlovic: «La scomparsa di Sinisa ci tocca. A livello umano è stata una delle persone con cui mi sono trovato meglio a parlare una volta conosciuto. Purtroppo nell'ultimo periodo ci siamo incontrati nella clinica dove io facevo le terapie. Le nostre famiglie si conoscevano – ha rivelato l’attaccante a Lazio Style Channel – perché vivevano nella stessa zona. La sua perdita è davvero dolorosa: si è fatto volere bene da tutti e ci mancherà. La sua è una famiglia bellissima, con dei figli e una moglie eccezionali che sono un esempio».

Le parole di Immobile su Mihajlovic

E ancora: «Ora non è retorica, ho avuto modi di conoscerli. Mi ha raccontato della sua casa in montagna, mia moglie voleva copiarla e io gli chiedevo consigli, ma l'ultimo periodo non era più lo stesso, lo vedevo sofferente. Mi faceva male al cuore». Poi sul campo: «Per quanto riguarda la gara io credo che gioco e mentalità fossero gli obiettivi da migliorare e devo dire che ci siamo allenati veramente bene. Credo che la squadra abbia risposto bene, avevamo queste partite per mettere la testa su quello che sarà l'inizio del campionato perché non è facile poi passare alle partite vere. Stiamo prendendo seriamente tutte le partite, ora ne abbiamo un'altra il 22. Il campo mi mancava è stato bello tornare e segnare. Mi mancava la squadra e tutto quello che le gira intorno. Ora ho tanto voglia di ricominciare».