«Guardi a sto punto va bene pure un charter, anche all’una e mezza de notte, fumatori, non fumatori. Sia gentile, siamo disperati». Giovannino De Berardi (non De Bernardi, si potrebbe creare confusione), è uno dei protagonisti di “Viaggi di nozze”, il film del 1995 di Carlo Verdone, uno di quelli di maggior successo. Non ve lo ricordate? «O famo strano?» vi farà sicuramente tornare la memoria. E che ci azzecca con Roma-Sampdoria: c’azzecca. Perché stasera, i pali della formazione ligure, saranno difesi da Wladimiro Falcone, che quell’anno nasceva, che è di Roma, che tifa la Roma e che, a soli tre mesi, era il nipote di quel Giovannino De Berardi nella scena della prenotazione del volo verso la Tunisia per riprendere la crociera dopo un tentativo (falso) di suicidio. Un “attore” in porta all’Olimpico in poche parole. E per Wladimiro quella di oggi sarà la prima in stagione in campionato: debutto contro la squadra del cuore, davanti a Mourinho, sotto la Sud. Cosa chiedere di più? Difficilmente ci saranno, almeno allo stadio, gli occhi di Verdone. Ma da casa sua l’attore la partita la guarderà sicuramente, ricordando di aver tenuto in braccio, 26 anni fa, un neonato che adesso è di 195 centimetri. Incredibile.

PARARIGORI

Audero è fuori per infortunio e allora toccherà a Wladimiro scendere in campo dal primo minuto come lo stesso D’Aversa ieri ha confermato durante la conferenza stampa: «Peccato per la sua assenza, ma ci sarà l’occasione per Falcone di dimostrare tutto il suo valore». Sarà la terza presenza nella massima serie per lui, ha debuttato sempre con la maglia della Samp il 29 luglio dell’anno scorso contro il Milan. La passata stagione è stato al Cosenza, in B: cinque rigori parati in campionato. Volete sapere chi ha superato nella speciale classifica dei portieri che sono riusciti a neutralizzarne di più nel corso dell’annata? Alisson. Quando si dice il destino...