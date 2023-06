Lazio, Sarri è pronto a rivoluzionare il centrocampo, ma tutto passa dalla partenza di Milinkovic

Giorni che si susseguono, novità che latitano. La Lazio continua a ragionare su come piazzare i primi colpi nella speranza di cedere già alcuni esuberi entro la fine del mese. Sarri nel frattempo ha già indicato le priorità a Lotito e riguardano tutte la fase offensiva dalla cintola in su. Sarà opportuno portare a Formello una punta che si alterni con Immobile e un esterno, ma è a centrocampo che è attesa la rivoluzione. Nonostante l’allarme rientrato per Luis Alberto, sono attese molte novità per il cuore del 4-3-3 di Sarri.

Lazio, a centrocampo la rivoluzione, ma tutto dipende da Milinkovic

Come anticipato, Luis Alberto sembra essersi convinto di restare nonostante i tanti milioni offerti dal Qatar. Decisive le garanzie ricevute da Lotito per un adeguamento che lo porterà a guadagnare intorno ai 4 milioni bonus compresi. Praticamente l’ingaggio di Milinkovic, il vero e proprio nodo del futuro centrocampo biancoceleste. Il serbo ha da tempo fatto presente alla società di non voler rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024, ma al momento non ci sono novità su possibili offerte per lui.

Lazio, Pellegrini per Sarri può restare ma Lotito chiede un altro prestito. Torna di moda Parisi

Nella lunga lista di Sarri torna anche Maxime Lopez

Dallatutto tace, mentre in Italia ci stanno pensando. Tutti club che però vorrebbero prima provarci per(che tanto piace a Sarri), intenzione che blocca quindi l’uscita di Milinkovic. Lotito sa che dovrà accelerare i tempi per cederlo, ma non accetterà offerte al ribasso. L’ideale sarà non portarlo a scadenza. Oltre il sopracitato Frattesi, i profili che piacciono di più per la linea mediana sono, mentre con l’uscita diandrebbero considerati anche. La permanenza di Luis Alberto difficilmente permetterà anche quella di. Il brasiliano potrebbe tornare in patria (direzione) e il sogno di Sarri sarebbe sostituirlo con, anche se è tornato di moda il nome di. Tanti nomi e rivoluzione alle porte, ma senza l’uscita di Milinkovic i tempi si dilateranno, proprio ciò che va evitato.