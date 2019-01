Sampdoria, accordo con la Juventus per Audero: i bianconeri rinunciano al portiere

Cambiano le condizioni per il riscatto di Emil Audero, il portiere di proprietà della Juventus in prestito alla Sampdoria. I blucerchiati avranno l'obbligo anziché l'opzione, una volta raggiunti determinati obbiettivi sportivi, di acquisire il calciatore a titolo definitivo, con un corrispettivo fissato in 20 milioni di euro. «A fronte dell'impegno assunto dalla Sampdoria - si legge nel comunicato pubblicato sul sito della società torinese -, Juventus ha rinunciato al proprio diritto di contro-opzione». Ultimo aggiornamento: 11:42





