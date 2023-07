Lazio, Marusic: «Con Sarri serviva pazienza, ora ci viene tutto più facile. Bella la Champions con i tifosi»

Dopo la vittoria contro il Primorje per 5-0, Adam Marusic è intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio per commentare il match e non solo, a partire dalle condizioni climatiche: «Per fortuna ho giocato prima (ride, ndr) perché nel secondo tempo ha piovuto tanto. Qui è così – le parole del montenegrino – in venti minuti cambia la temperatura e ci dobbiamo abituare». Fa tutto parte della preparazione a una stagione importante: «Lavoriamo tanto con doppie sedute e in queste gare dobbiamo alzare il livello perché ci dobbiamo preparare per il campionato».

Lazio, le parole di Adam Marusic

Il terzino non ha dubbi: «Dobbiamo continuare così in fase difensiva per subire meno gol possibile. Sicuramente possiamo migliorare. Misterquando è arrivato ha detto che serviva pazienza e aveva ragione. In difesa ora siamo molto equilibrati, quindi dobbiamo continuare a lavorare per fare quello che ci chiede». Poi sui possibili nuovi arrivi: «Noi abbiamo un sistema chiaro e chi viene ci si deve subito abituare. Servirà pazienza anche per i nuovi, ma il calcio è così. Anche noi abbiamo cambiato molto quando è arrivato Sarri, per questo serviva tempo. Ora sappiamo tutti cosa dobbiamo fare, quindi è tutto più facile». E ancora: «Tutti dobbiamo anche attaccare oltre che difendere. Dobbiamo segnare il più possibile oltre che prendere meno gol possibile: questo è il nostro obiettivo». Infine sulla: «Per me sarà molto importante avere i tifosi perché quando ci abbiamo giocato l’ultima volta lo stadio era vuoto. Quando giochiamo davanti al nostro pubblico è una cosa differente».