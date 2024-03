La Lazio in Nazionale: Zaccagni subentra con l'Italia, Marusic in gol col Montenegro

Mentre Igor Tudor prosegue con gli allenamenti tattici a Formello per accorciare i tempi di apprendimento della sua nuova squadra, sono sei i calciatori della Lazio impegnati con le rispettive Nazionali, tutti in match amichevoli. Si tratta di Zaccagni, convocato da Spalletti per le gare dell'Italia con Venezuela ed Ecuador, Vecino con l'Uruguay (ma in Europa), Marusic col Montenegro, Hysaj con l'Albania, Isaksen con la Danimarca e in extremis è stato chiamato anche Guendouzi dalla Francia per il forfait improvviso di Griezmann. Tutti e sei si presenteranno a Tudor solamente dalla prossima settimana.

I primi due a scendere in campo sono stati Zaccagni e Marusic. L'esterno ha giocato ieri sera nella sfida vinta dall'Italia 2-1 contro il Venezuela grazie alla doppietta di Retegui. Il numero 20 biancoceleste (e anche degli azzurri) ha preso il posto di Chiesa al 65' sul punteggio momentaneo di 1-1. Meglio ancora invece la prima gara di questa pausa per Marusic. Il terzino della Lazio, schierato esterno alto a destra nel 4-2-3-1 del Montenegro contro la Bielorussia, ha segnato il gol del vantaggio al 27' su assist di una vecchia conoscenza della Serie A come Stevan Jovetic.

Il match è terminato 2-0 grazie al raddoppio dell'attaccante del Lecce, Krstovic.

I prossimi impegni internazionali

Zaccagni e Marusic chiuderanno i propri impegni internazionali tra domenica (Ecuador-Italia, ore 21) e lunedì (Montenegro-Macedonia del Nord, ore 18). Stasera intanto alle 20:45 toccherà a Hysaj in Albania-Cile, mentre domani saranno impegnati in tre: Vecino in Rappresentanza Paesi Bassi-Uruguay alle 20, alla stessa ora Isaksen in Danimarca-Svizzera, mentre alle 21 toccherà a Guendouzi in Francia-Germania. Questi ultimi tre concluderanno il ciclo di amichevoli martedì e saranno attesi tra mercoledì e giovedì a Formello.