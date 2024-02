Atalanta-Lazio, rigore ai bergamaschi per il tocco di mano di Marusic: cosa è successo

Nel primo tempo Atalanta-Lazio è già 2-0 per i padroni di casa che si sono portati avanti grazie a due gol di Pasalic e De Ketelaere. Quest'utlimo ha segnato su calcio di rigore dopo che l'arbitro Marco Giuda ha assegnato il penalty. Il motivo? Un tocco di mano in area di Adam Marusic che ha deviato il pallone col braccio sinistro. Così il fischietto di Pompei non ha perso tempo e ha deciso per il tiro dagli undici metri senza neanche aspettare il Var.

Cosa è successo

Al 41' è arrivato il tocco di mano del terzino che non è riuscito a evitare il contatto col pallone. Il braccio era abbastanza largo rispetto al corpo e per questo Giuda ha deciso di fischiare il penalty. Luca Marelli, ex arbitro di Serie A e opinionista Dazn proprio per le decisioni dei direttori di gara, ha affermato subito dopo l'episodio: «Corretto il calcio di rigore. Braccio di Marusic largo che aumenta il volume.

Giusto anche non ammonire da regolamento per tocco di mano». Dal dischetto poi è partito Charles De Ketelaere che ha spiazzato col mancino Provedel e ha portato il risultato sul 3-0.