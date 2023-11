Lazio, Zaccagni verso il forfait al derby. Marusic a rischio. Ecco chi rientra per Sarri

La Lazio è pronta per entrare nel vivo della preparazione al derby. Oggi pomeriggio alle 14:30 ci sarà il ritrovo a Formello seguito dal discorso tra Sarri e la squadra. Dopodiché si passerà sul campo per iniziare le prove tattiche in ottica stracittadina, anche se sarà ancora più opportuno allenare la mente e l'approccio a una partita così determinante per il cammino in Serie A. La vittoria col Feyenoord ha rilanciato i biancocelesti in Champions League, ma ora servirà un segnale anche per la corsa al quarto posto per evitare di rinunciarci così presto.

Lazio, Zaccagni verso il forfait e Marusic a rischio. Casale intravede il rientro

Difficilmente alla ripresa di oggi si vedrà l'intero gruppo a disposizione di Sarri. Il tecnico potrebbe ritrovare Casale dopo lo stop dovuto alla lesione all'adduttore destro, ma restano invece molti i dubbi per due titolarissimi come Marusic e Zaccagni. Il terzino montenegrino farà comunque un provino prima del derby per testare le condizioni della caviglia destra dolorante. L'esterno invece, reduce da una distorsione al ginocchio destro, nella migliore delle ipotesi riuscirà a mettersi a disposizione solamente per la panchina e a questo punto è a rischio anche la presenza con l'Italia di Spalletti nella prossima pausa Nazionali.

Lazio, le idee di Sarri per il derby

In attesa delle prove tattiche è scontato che tra i pali del 4-3-3 biancoceleste ci sarà Provedel. La coppia di centrali sarà di nuovo quella formata da Patric e Romagnoli, ma almeno oltre a Gila ci sarà anche la carta Casale in caso di emergenza. Sulle fasce al momento sono in pole Lazzari e Hysaj, ma Sarri attenderà comunque di sapere le condizioni di Marusic prima di decidere. A centrocampo è destinato a tornare Rovella in cabina di regia, anche se Sarri sta pensando alla carta Vecino. L'uruguaiano è in corsa anche per il ruolo di mezzala assieme a Guendouzi, ovviamente per chiudere il terzetto con Luis Alberto, reduce da qualche acciacco al flessore. Infine davanti con Zaccagni in condizioni precarie spetterà a Pedro farne le veci nel tridente con Immobile e Felipe Anderson.