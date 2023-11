Lazio-Feyenoord, Marusic prova a stringere i denti e Immobile cerca spazio: le riflessioni di Sarri

Si avvicina la prima sfida determinante della settimana per la Lazio. Dopo il ko col Bologna i biancocelesti saranno chiamati a rilanciarsi in questi sette giorni che li vedranno impegnati in due bivi della stagione. Domenica ovviamente ci sarà il derby, solito appuntamento fondamentale di cui già si sta cominciando a parlare nella Capitale. Prima però toccherà a un vero e proprio dentro o fuori in Champions League. L'appuntamento di domani sera contro il Feyenoord non ammetterà passi falsi per la corsa agli ottavi di finale della competizione europea, ma Sarri dovrà rinunciare a una speranza espressa dopo il ko di venerdì scorso.

Lazio, col Feyenoord non ci sarà un Olimpico delle grandi occasioni

Il tecnico dopo il triplice fischio non si era nascosto in vista del match con gli olandesi: «Martedì sarà un’opportunità col rischio perché loro sono una squadra forte. A Rotterdam abbiamo sempre trovato un inferno e sarebbe bello che accadesse la stessa cosa da noi. Spero che la nostra gente ci trasporti perché ne abbiamo bisogno e così potremo farcela». Eppure i costi molti alti di tutti i settori, a partire da quelli popolari (Curva e Distinti a 45 euro), stanno facendo vacillare i sostenitori che tra Champions e derby stanno dando priorità a quest'ultimo. Domani sera è previsto infatti un Olimpico con al massimo 35mila spettatori e con il settore ospiti chiuso.

Marusic a rischio, Kamada scalpita: tutti i dubbi di Sarri

La spinta comunque non mancherà e la squadra ci si dovrà aggrappare al massimo per ritrovare la retta via. Con la Roma all'orizzonte Sarri sta valutando le scelte migliori in vista del gara con gli olandesi, ma visto quanto accaduto all'andata potrebbero esserci diversi cambi. In primis andranno valutate le condizioni della caviglia destra di Marusic. Il montenegrino proverà a stringere i denti e in caso di via libera dovrebbe agire sulle fasce assieme a Hysaj, altrimenti verrà sostituito da quest'ultimo. Resta in preallarme Lazzari, mentre in mezzo spazio ai soliti (e acciaccati) Patric e Romagnoli, con Casale che proverà a tornare a disposizione per la stracittadina. Ovviamente tutti davanti a Provedel. In mezzo al campo Kamada e Vecino scalpitano per tornare a fermare il terzetto europeo con Luis Alberto, mentre davanti è ancora ballotaggio tra Immobile e Castellanos nel tridente con Felipe Anderson e Zaccagni, favoriti su Pedro e Isaksen.

Oggi pomeriggio è prevista la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi.