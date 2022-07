Lazio, Marusic: «Lavoriamo tanto per migliorare. Voglio segnare di più»

Al termine della rifinitura mattutina si è presentato Adam Marusic ai canali ufficiali della Lazio. Il numero 77 si è soffermato subito sul ritiro: «Questo periodo come sempre si lavora tanto, ci alleniamo due volte al giorno. Ci serve per tutta la stagione. Sicuramente ci saranno cambiamenti per il Mondiale, ma ci saranno tante partite fino al 14 novembre e dovremo essere pronti». Nonostante il passare del tempo, il classe '92 è rimasto sempre stabile tra i titolari: «In questi cinque anni ho cambiato tanti ruoli, ma terzino destro o sinistro è lo stesso per me. Il mister sceglie e io devo farmi trovare pronto». Nessuna differenza perciò per Adam, sempre più leader con Sarri: «All’inizio col mister è stata dura, ma dopo è stato più semplice. I primi due tre mesi è stato difficile perché abbiamo cambiato modo di giocare, ma nonostante i miglioramenti dobbiamo ancora lavorare». Parola d’ordine “lavoro” per il montenegrino: «Provo a dare tutto ogni partita e ogni allenamento, ho giocato tanti ultimi due anni e sono contento. L’importante è stare bene se i risultati sono risultati questi».

APPROFONDIMENTI AURONZO Lazio: Romagnoli, giallo pubalgia LA CONFERENZA Patric: «Sarri determinante per il mio rinnovo» I NUOVI Lazio, da Maximiano a Cancellieri, passando per Marcos Antonio:... ROMA Lazio, ecco Luìs Maximiano, il nuovo portiere per Sarri:...

Lazio, Marusic: «Grande crescita Romero. Bello vedere tutti i tifosi. Immobile? Troppo importante»

Da ormai veterano dello spogliatoio, Marusic incensa il giovane Romero: «Ci sono tanti ragazzi giovani, anche i nuovi sono tutti davvero forti, ma se devo scegliere uno dico Luka. In un anno è migliorato tantissimo e penso che ci possa dare una grande mano rispetto all’anno scorso». Parole al miele, così come quelle per la vittoria al derby, momento indelebile nella scorsa stagione: «Bella la vittoria contro la Roma – dice riferendosi a una foto – questa foto è la più importante della stagione scorsa». Un solo gol nel primo anno con Sarri, bottino sicuramente da incrementare: «Spero che quest’anno posso segnare di più, devo sganciarmi di più in avanti». Poi sui nuovi compagni in difesa: «Ci sono tanti nuovi giocatori che sono arrivati, mi ci trovo bene, serve pazienza per loro e penso che alla fine faranno bene». Poi un pensiero per i tifosi: «È bellissimo ritrovarli tutti qui», e su Immobile: «Ogni anno segna più di venti gol e penso che anche in questa stagione farà grandi cose. Lo speriamo tutti perché per noi è molto importante».