Lazio, ecco Luìs Maximiano, il nuovo portiere per Sarri: le visite mediche ​alla Paideia

Visite mediche alla Clinica Paideia anche per Luìs Maximiano, il nuovo portiere della Lazio. Giovane portoghese arrivato dal Granada. Entusiasmo dei numerosi tifosi biancocelesti accorsi stamattina per salutare anche Alessio Romagnoli e l'altro nuovo acquisto Gila, pronti tutti a raggiungere Sarri in ritiro ad Auronzo in giornata