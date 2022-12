Lazio, Marcos Antonio: «Abbiamo sbagliato tutto. Ora guardiamo avanti per la ripresa»

Altro che la Lazio vista contro il Galatasaray e l'Hatayspor. Con l'Almeria la squadra di Sarri torna quella insicura che non si vedeva da tempo e allontana in parte le ottime sensazioni del mini ritiro fatto in Turchia. Il tecnico era rimasto molto colpito dall'atteggiamento e dalla dedizione della squadra, tanto da rivelarlo anche ai canali ufficiali del club. Neanche il tempo di godersi le buone prestazioni però, che in Spagna i biancocelesti hanno incassato la prima sconfitta della pausa.

Le parole di Marcos Antonio

Rispetto all'ultima amichevole, contro l'Almeria Marcos Antonio è partito dalla panchina subentrando a Cataldi al 64'. Difficile cambiare i ritmi di una Lazio in grande difficoltà e infatti il brasiliano non riesce a incidere. Dopo il triplice fischio è stato lui a commentare la gara ai microfoni di Lazio Style e non ha nascosto la delusione per il 2-0 subito: «Gara difficile quella di oggi, abbiamo sbagliato. Dobbiamo allenarci per fare meglio in vista del nostro ritorno in campionato. Fisicamente stiamo bene, ci stiamo allenando forte. Oggi abbiamo sbagliato la gara ma guardiamo avanti perché tutti noi stiamo facendo una buona preparazione». Poche parole quelle dell'ex Shakhtar, che però ha concluso con gli auguri per tutti i tifosi: «Buon Natale a tutti i laziali, tutti insieme avanti in vista della ripresa».