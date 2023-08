Lazio, Maximiano a metà: l'Almeria offre 9 milioni, ma il portoghese può restare da vice Provedel

Inizia agosto, ma in casa Lazio l’unico nuovo colpo per il momento resta Castellanos. Con l’ex attaccante di New York City e Girona i biancocelesti hanno risolto la grana del vice Immobile, ma all’appello mancano ancora quattro colpi che nella speranza di Sarri andranno chiusi entro i prossimi venti giorni, prima dell’inizio del campionato. Per adesso in entrata resta in stan-by il profilo di Sow, anche perché il Comandante continua a premere per un ultimo tentativo col Torino per Ricci.

Lazio, ecco l'offerta dell'Almeria per Maximiano

Una situazione di stallo perpetua e per la quale le novità più imminenti potrebbero invece arrivare dalle uscite. All’improvviso infatti l’Almeria ha accelerato per Maximiano. A differenza di Rayo Vallecano e Villarreal nelle settimane scorse, entrambi disposti a prendere il portiere portoghese in prestito con diritto di riscatto, il club andaluso ora fa sul serio. È arrivata un’offerta da 9 milioni di euro per l’ex Granada, una cifra che permetterebbe alla Lazio di rientrare dall’investimento dello scorso anno, ma adesso, come a gennaio, il club capitolino si troverà di fronte a un bivio.

Il portiere portoghese però può restare

Lasciar partire Maximiano significherebbe riversarsi subito sul mercato aumentando la lista di una corsa agli acquisti che già sta andando a rilento di suo. In più, ora sul presceltoc’è in pressing anche l’è passato in prestito all’convince a metà come altri profili proposti. Sarebbe opportuno ripartire da zero alle spalle dinell’anno della? Dal ritiro di Auronzo è iniziata la missione dello staff di Sarri per recuperare mentalmente e fisicamente Maximiano, per questo non è da escludere a priori la possibilità che il portoghese possa restare, stavolta dando maggiori garanzie da vice.