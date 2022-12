Lazio in Spagna con tre assenze: le idee di Sarri in vista della sfida con l'Almeria

Altro giorno di lavoro a Formello per la Lazio prima della partenza per la Spagna. I biancocelesti si sono ritrovati come da programma nel centro sportivo all’indomani delle belle parole di Lotito alla cena di Natale: «Sono sicuro che voi reciterete un grande ruolo in questo campionato. Anzi, tutti insieme dobbiamo dimostrarlo. Ho detto a Sarri che sono orgoglioso di voi perché vivete in un clima sereno, siete un gruppo diverso e sano». Una squadra unita che per il patron non deve sentirsi inferiore a nessuno: «Avete sposato un progetto, tanti di voi sono cresciuti in maniera esponenziale sia dal punto di vista tecnico che di mentalità vincente. Quindi iniziamo questa seconda parte del torneo con la consapevolezza che tutti devono fare i conti con noi e che non siamo secondi a nessuno».

Lazio, tre assenti con l’Almeria

Clima sereno perciò in casa Lazio, ma ora per Sarri sarà determinante confermarlo con i fatti sul campo. Per farlo basterà attendere domani, giorno della terza amichevole, stavolta contro l’Almeria. Trasferta spagnola per chiudere il ciclo richiesto dal tecnico e tuffarsi definitivamente nel conto alla rovescia per la ripartenza. In vista della sfida, stamani a Formello è andata in scena la classica rifinitura pre-gara con l’attivazione atletica, la rapidità e le prove tattiche (comprese le palle inattive). Così come ieri, anche oggi non si sono visti né Hysaj, alle prese con una contrattura al polpaccio destro, né Zaccagni a causa della febbre. Entrambi non partiranno per l’amichevole. Non partirà nemmeno Casale, ma l’ex Hellas solo perché sarà impegnato a Coverciano nello stage dell’Italia tra oggi e domani. Per sopperire alle assenze difensive è stato aggregato Jurczak dalla Primavera.

Le probabili scelte di Sarri

Tutti gli altri saranno a disposizione per Sarri che dovrebbe schierare l’undici maggiormente competitivo dal 1’. Tra i pali Provedel. Sulle fasce della difesa toccherà a Lazzari e Marusic, mentre al centro con l’assenza di Casale dovrebbe rivedersi Patric con Romagnoli. A centrocampo Milinkovic ci prova a partire titolare a scapito di Vecino. Ballottaggi in ogni ruolo con Cataldi in vantaggio su Marcos Antonio in cabina di regia e Luis Alberto (che si è allenato e partirà) su Basic come mezzala sinistra. In attacco col forfait di Zaccagni il tridente sarà composto inizialmente da Felipe Anderson, tornato stabilmente a destra anche in allenamento, Immobile e Pedro, con Romero e Cancellieri pronti a subentrare.