Lazio, Luis Alberto torna a Formello: allenamento personalizzato per il Mago

Dopo le due assenze consecutive si rivede finalmente Luis Alberto a Formello. Il centrocampista non aveva rispettato l'appuntamento di martedì mandando un certificato medico che poco aveva convinto la società. La Lazio nei giorni scorsi aveva cercato di sviare le polemiche accostando il forfait dello spagnolo alla febbre alta, ma c'è anche qualcos'altro. Il numero 10 ha chiesto a più riprese di essere ceduto. Il suo sogno è giocare nel Siviglia, la squadra del suo cuore, e questa potrebbe essere l'estate giusta. Il club capitolino non ha chiuso alla possibilità di lasciar partire il calciatore, ma non verranno fatti sconti. Lotito è sceso da una richiesta iniziale di 30 milioni fino a quella attuale di 22. Sarà questo il tesoretto al quale togliere il 30% da destinare al Liverpool e che allo stesso tempo verrà utilizzato per acquistare Ilic, bloccato un'ennesima volta dal patron con Setti per una cifra di 15 milioni di euro bonus compresi. Prima però, andrà piazzato Luis Alberto appunto, che intanto è tornato finalmente a Formello. Lavoro personalizzato per il classe '92, prima in palestra e poi in campo. Sarri recupera anche l'ultimo tassello mancante in attesa di novità sul mercato.

APPROFONDIMENTI LA PRESENTAZIONE Lazio, Maximiano: «Ho scelto subito i biancocelesti.... LA PRESENTAZIONE Lazio, Marcos Antonio: «Sono un centrocampista... LA PRESENTAZIONE Lazio, Gila: «Qui per migliorare tatticamente con Sarri....