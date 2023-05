Lazio-Lecce, probabili formazioni: si rivede a sorpresa Vecino in gruppo, ma non si allenano in tre

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Lecce, match che varrà tanto quanto quello col Sassuolo dopo il ko con l’Inter. Sempre una sconfitta a San Siro, stavolta col Milan, ha rallentato la corsa dei biancocelesti, che però vedono comunque all’orizzonte il tanto agognato obiettivo Champions. Per raggiungerlo al più presto sarebbe opportuno ottenere il massimo dal confronto con la squadra di Baroni, per questo Sarri ci ha tenuto a tenere alta la concentrazione dei suoi calciatori a più riprese.

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Appuntamento poco dopo le 16:30 in campo quest’oggi. Riscaldamento diviso tra torello, attivazione atletica e rapidità, poi largo alle prove tattiche comprese di calci da fermo. In base a quanto visto sul campo di Formello, Sarri sembra orientato a schierare la formazione vista a San Siro. In porta ci sarà come sempre Provedel. Casale e Romagnoli saranno i centrali, mentre sulle fasce Marusic (che però oggi è stato gestito) sembra comunque favorito, così come Hysaj, su Lazzari e Pellegrini. In cabina di regia non ci sarà ancora Cataldi, alle prese con un infortunio al polpaccio destro, ma improvvisamente si è rivisto Vecino. L’uruguaiano ha svolto una parte di prove tattiche e difficilmente non sarà della partita, anche se al momento il favorito in cabina di regia resta Marcos Antonio. Le mezzali saranno Milinkovic e Luis Alberto, mentre Basic sarà da valutare perché non si è nemmeno allenato. Davanti si procede verso il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Intravede ancora la panchina Pedro, mentre per Gonzalez si avvicina la sua prima convocazione con la prima squadra biancoceleste.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto.

Squalificati: -

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni.

Indisponibili: -

Diffidati: Banda, Colombo, Gendrey.

Squalificati: -