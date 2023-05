Lazio, la corsa Champions passa per il Lecce: è una delle tre squadre ancora imbattute contro la squadra di Sarri

Ultimo giorno a disposizione per gli accorgimenti tattici in ottica Lecce. La Lazio si ritroverà nel pomeriggio a Formello per la rifinitura in vista di un match determinante per la corsa Champions. Nulla è ancora scontato per l’obiettivo finale, e Sarri non lo ha nascosto dopo il ko di San Siro contro il Milan: «Ci vuole fantasia per avere la certezza della Champions. La classifica è cortissima: se pensano questo ho una squadra di folli. Ci sono quattro gare dove si deve dare tutto e se guardiamo il calendario siamo morti».

Lazio, curiosità sul Lecce: è tra le tre squadre non ancora battute con Sarri

L’ordine lo ha dato il Comandante, sia pubblicamente, sia nello spogliatoio di Formello, dove sembra tornata la giusta concentrazione. Vista anche la situazione della Juventus, non manca molto per arrivare al traguardo, ma sarà opportuno avvicinarsi al bottino pieno vincendo contro il Lecce, non una cosa da poco, anche perché la Lazio di Sarri ancora non sa ancora come riuscirci. Nell’unico precedente infatti, quello di gennaio scorso, la squadra di Baroni ha rimontato il vantaggio di Immobile con Strefezza e Colombo sancendo la prima sconfitta del 2023 per i biancocelesti.

Lazio-Lecce, probabili formazioni: Vecino rivede il campo, Baroni conferma Oudin

Ancora emergenza a centrocampo per i biancocelesti

Il Lecce quindi è una delle tre squadre (assieme a) che Sarri non ha ancora battuto inda allenatore della Lazio. Invertire il trend domani sera avrebbe quindi una doppia valenza: tabù sfatato e accelerazione definitiva verso la qualificazione in Champions. Per farlo, Sarri punterà sui soliti titolari, anche se il centrocampo è ancora in emergenza.infatti non saranno a disposizione.ha superato i problemi alla caviglia sinistra e resta il favorito in cabina di regia rispetto a uno spostamento didavanti alla difesa condal 1’ come mezzala sinistra. Resta comunque questo il dubbio principale di formazione e l’appuntamento per sciogliere le ultime riserve sarà oggi pomeriggio.