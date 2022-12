Giovedì 22 Dicembre 2022, 11:12

Tempo di tornare in campo per la Lazio. Sarri oggi potrà testare la sua squadra nella terza e ultima amichevole della pausa anche se qualche defezione ci sarà. Non sono partiti infatti in tre. In primis Casale, ma perché convocato da Mancini per uno stage di due giorni con la Nazionale. Poi Hysaj, alle prese con una contrattura al polpaccio destro rimediata alla fine del mini ritiro turco. Infine contro l’Almeria non ci sarà nemmeno Zaccagni, fermato da qualche linea di febbre.

Lazio, Kamenovic primo tassello per sbloccare il mercato

Viste le due assenze nel reparto difensivo, con il resto del gruppo è partito anche Kamenovic, nonostante le voci sul suo futuro. Il serbo è molto vicino allo Sparta Praga. Sia Tare che l’agente Kezman stanno lavorando affinché l’ex Cucaricki passi in prestito al club ceco per ritrovare un ritmo partita perso ormai da un anno e mezzo. Da quando è arrivato alla Lazio infatti Kamenovic ha giocato solamente il secondo tempo dell’ultima giornata dello scorso campionato all’Olimpico contro il Verona. Non proprio l’utilizzo che si aspettava il calciatore, così come il suo agente, ma ora l’opzione migliore per il futuro è il prestito con un diritto di riscatto fissato a circa 2,5 milioni di euro.

Tare pronto a proporre Escalante in Spagna

Il piazzamento di Kamenovic sarebbe il primo mattoncino per un difficile sblocco del mercato della Lazio. A tal proposito sarà importante anche l’amichevole di oggi. Tare infatti, partito con la squadra, tornerà a proporre Escalante all’Almeria dopo averlo già fatto col Cadice. L’argentino cerca una nuova sistemazione dopo aver trovato poco spazio con la Cremonese e chissà che non possa davvero tornare in Liga. In tal caso rimarrebbe da piazzare solamente Fares, fermo da tre settimane per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il club lo ha proposto a Salernitana, Atalanta e Bologna, ma al momento è tutto fermo. Con questi esuberi la Lazio risparmierebbe attorno al milione che, unito ai risparmi per il via libera della manovra “salva-calcio”, sarebbe un aiuto ulteriore per regalare a Sarri il tanto richiesto tezino sinistro. Parisi e Valeri restano i preferiti, ma comunque difficilmente raggiungibili in prestito. Pellegrini invece, proposto da Raiola, potrebbe essere un’occasione a titolo temporaneo, ma di certo non è il primo nome nella lista del Comandante.