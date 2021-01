Colpo Lazio: preso Kamenovic per 2,5 milioni. Sarà a disposizione da giugno

La Lazio ha preso Dimitrije Kamenovic dal Cukaricki, terzino-difensore centrale classe 2000. Il giocatore costerà circa 2,5 milioni di euro e sarà a disposizione della squadra biancoceleste dalla prossima stagione. Kamenovic sbarcherà nella capitale tra sabato e domenica per effettuare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi cinque anni. Un’operazione nata parecchio tempo fa, visto che il suo procuratore è Mateja Kežman, manager di Milinkovic e Marusic. L’ex attaccante di Chelsea e Psg ora agente e mediatore internazionale aveva consigliato il terzino l’estate scorsa e da lì il direttore sportivo Tare ha cominciato a seguirlo con molta attenzione, fino a convincersi a prenderlo a dicembre. Trattativa lampo avviata poco prima di Natale e chiusa nelle ultime ore.

Chi è Kamenovic, il nuovo acquisto della Lazio

Kamenovic è un esterno di fascia sinistra che spesso si è adattato, e bene, a fare il centrale di difesa. Nonostante sia alto 188 centimetri e piuttosto strutturato fisicamente, è veloce, ambidestro, buon tocco di palla, dotato di un buon tiro dalla distanza e grandi margini di miglioramento. In patria viene accostato a Kolarov e Vidic, ha un bel caratterino, in campo si fa rispettare e non tira mai indietro la gamba. Nonostante la giovane età, è uno stakanovista e un maniaco del lavoro, si allena anche quando la squadra riposa e, ultimamente, visto che il Cukaricki è in ritiro, in attesa della ripresa a febbraio, resta almeno una mezz'ora in più ogni allenamento per migliorare sulle punizioni. Vuole che diventino una sua specialità. La Lazio l’ha preso per giugno, ma se dovessero arrivare notizie poco rassicuranti su Lulic, potrebbe anche arrivare prima, ma, al momento, non è previsto.

