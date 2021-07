Martedì 13 Luglio 2021, 11:23

Braccia conserte all'uscita dello spogliatoio, Kamenovic è finalmente ad Auronzo ed assiste all'allenamento mattutino. Eppure non è ancora uscito dal tunnel dell'indice di liquidità che lo tiene imprigionato. Ha deciso di raggiungere la squadra in ritiro per non rimanere tutto solo a Formello, ma non può comunque scendere in campo al momento col resto del gruppo. Il Cukaricki non dà il permesso perché deve ancora ricevere i 2,5 milioni di euro concordati ormai a gennaio. E, se il difensore dovesse infortunarsi senza essere tesserato, la Lazio potrebbe ancora non pagarlo. Ecco perché Kamenovic (considerato da Sarri centrale) a differenza di Hysaj resta ancora fermo: il quinquennale del terzino ex Napoli è firmato anche se non è ancora stato depositato, ma non c'è nessun club che deve riscuotere soldi essendo lui svincolato. Il West Ham darà l'ok ad allenarsi invece a Felipe Anderson, che oggi alle 13 effettuerà le visite mediche ed entro la serata raggiungerà Auronzo. Il brasiliano arriverà praticamente a costo zero, perché la Lazio vantava ancora un credito da 3 milioni (dei 34) dal 2018. Nell'affare inserito il 50% sulla futura rivendita del brasiliano. Ancora incerto il ritorno di Luis Alberto, che sta cercando un volo privato per raggiungere fra domani e dopodomani Ciampino. Poi dovrà parlare con Tare prima delle spiegazione a mister Mau.