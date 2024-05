David di Donatello 2024: annunciate le candidature

La cerimonia dei David di Donatello 2024 si terrà stasera, trasmessa in diretta su Rai1. Il prestigioso evento, che celebra l'eccellenza del cinema italiano, vedrà alla conduzione volti noti e ospiterà numerosi ospiti del settore. In questa serata speciale, verranno annunciati i vincitori tra i numerosi candidati in lizza per le ambite statuette. Segui con noi per scoprire tutto ciò che devi sapere sui conduttori, gli ospiti e le nomination di quest'anno. David di Donatello 2024, stasera la premiazione su Rai1: conduttori, ospiti, candidati e nomination. Tutto quello che c'è da sapere