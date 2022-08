Lazio, Sarri e le prove anti Inter: Luis Alberto ci prova, Pedro verso l'esordio dal 1'

La Lazio ha portato a termine anche la seduta di antivigilia in ottica Inter. Si avvicina il primo big match della stagione e Sarri non ammetterà cali di tensione. Il quinto posto dello scorso anno è dipeso molto dalla media punti negli scontri diretti con le “sette sorelle”. Per questo motivo il Comandante già da dopodomani pretenderà un’inversione di marcia per puntare definitivamente al quarto posto ambito dalla società dopo gli oltre 50 milioni investiti in estate tra costi fissi, commissioni e bonus.

Lazio, l'Olimpico verso i 50mila spettatori contro l'Inter mentre Sarri sogna un ultimo colpo

Lazio, porta e difesa confermate in blocco contro l'Inter

Quella contro i nerazzurri non sarà una partita come le altre visto che tornerà Inzaghi in quella che è stata la sua casa per oltre venti anni. Il primo ritorno fu amaro visto che venne trafitto 3-1. Una prestazione che Sarri spera di vedere di nuovo tra due giorni, nonostante i grandi cambiamenti di rosa che ci sono stati in un anno. Ora il club capitolino ha molto più scelta e proprio per questo motivo il tecnico ex Juve si porterà dietro qualche dubbio fino alla diramazione delle formazioni ufficiali. Anche oggi, antivigilia, nelle prove tattiche il Comandante ha mischiato le carte. Porta e difesa dovrebbero essere confermate in blocco. Perciò Provedel tornerà tra i pali. Lazzari agirà a destra e Marusic a sinistra mentre il centro della retroguardia sarà occupato da Patric e Romagnoli.

Luis Alberto ci prova, ma Sarri pensa più all'equilibrio a centrocampo. Pedro dal 1'

Come al solito è il centrocampo a tormentare l'allenatore biancoceleste. Sostanza o fantasia? Sarà questa la domanda che lo assillerà fino a venerdì. Oggi il tecnico ha provato Luis Alberto assieme a Cataldi e Milinkovic. Non è da escludere però che contro una squadra fisica come l’Inter alla fine scelga ancora la prudenza con uno tra l’ex Vecino e Basic dall’inizio e il Mago pronto a subentrare per la terza volta di fila. Un ballottaggio minimo c’è anche davanti. Con Immobile e Pedro certi del posto, Felipe Anderson e Zaccagni si giocheranno tutto nella rifinitura di domani. Ad oggi è in vantaggio il brasiliano nonostante le ultime prestazioni sottotono. Le ultime prove anti Inter sono previste alle 18 circa. Prima, ore 16, Sarri tornerà a presentare la gara in conferenza stampa. Intanto è sempre più vicina quota 50mila per venerdì: il dato al momento recita quasi 48mila.