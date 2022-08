Juventus, stretta per Milik. Milan, pressing su Onana. Genoa, ritorna Strootman

Per la Juventus continua il testa tra Depay e Milik. I bianconeri aspettano che l’olandese possa trovare un accordo con il Barcellona, ma intanto hanno l’accordo con il Marsiglia per l’attaccante polacco, che in Italia ha giocato con il Napoli. Si tratta di un prestito oneroso da due milioni con diritto di riscatto a otto. Movimenti anche a centrocampo, dopo le mancate uscite di Rabiot e Arthur (fuori dal progetto, si proverà a trovargli una destinazione entro fine agosto) per arrivare a Paredes la Juve può sacrificare Zakaria: sondaggi dall’estero, ma nessuna offerte concreta.

Roma, Belotti in arrivo. Si sblocca la cessione di Felix alla Cremonese

Sono ore importanti per l’affare Milan-Bordeaux per Onana. In via Aldo Rossi arrivano a 6 milioni di euro. L’alternativa resta Vranckx del Wolfsburg. Inoltre, Paolo Maldini e Frederic Massara cercano spiragli per Tanganga. Il Tottenham ha ricevuto un’offerta il Nottingham Forest di 20 milioni di euro. Il Psg ha dato l’ok per la cessione di Keylor Navas. Il portiere può giocare nel Napoli, che concluderebbe un mercato importante. L’Inter in queste ore chiuderà per un difensore. Con la Lazio c’è già l’accordo per il prestito di Acerbi. Ma l’obiettivo numero uno resta Chalobah del Chelsea, amico di Lukaku. Il Lecce continua il pressing su Umtiti, mentre il Verona vira su Ilicic. Al Genoa, in B, torna Strootman.