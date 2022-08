Lazio, l'Olimpico verso i 50mila spettatori contro l'Inter mentre Sarri sogna un ultimo colpo

Si entra nel vivo della preparazione di Lazio-Inter. Si avvicina il primo big match della stagione e nel pomeriggio odierno Sarri proseguirà con le prove tattiche in ottica nerazzurri. Il Comandante si concentrerà su ogni dettaglio per cercare di replicare l’andata della passata stagione. In quel caso i biancocelesti, sotto di un gol, ribaltarono il match con tanto di polemiche per il gol di Felipe Anderson. Non sarà semplice ripetersi contro la corazzata dell’ex Inzaghi, ma Sarri, con almeno un paio di dubbi di formazione, si aspetta molto dai suoi.

Lazio, Olimpico delle grandi occasioni: quota 50mila nel mirino

Per scioglierli il Comandante avrà bisogno di almeno due sedute durante le quali studierà nei minimi particolari gli avversari. Il primo ballottaggio sarà tra i pali tra Provedel e Maximiano, con l’ex Spezia in vantaggio. A centrocampo ancora una volta sarà bagarre tra Vecino, Basic e Luis Alberto, anche se il Mago rischia la terza panchina di fila. Panchina che spetterà anche a uno tra Zaccagni e Felipe Anderson in vista del ritorno di Pedro. Questa la situazione in merito alla formazione che dopodomani scenderà in campo in un Olimpico con oltre 50mila spettatori. Ad oggi, senza contare gli abbonamenti “Aquilotto”, tra il resto degli abbonati e i biglietti venduti si è attorno a quota 45mila e negli ultimi giorni a disposizione la società si aspetta ancora un grande incremento dopo l’apertura degli ingressi 20 e 21 della Curva Sud.

Mercato, Sarri sogna ancora un ultimo regalo da Lotito

Ancora una volta l’Olimpico risponde presente per spingere la Lazio in un confronto importante. Lo scorso anno proprio contro le big i biancocelesti hanno perso molti punti accumulando una media dello 0,75. Decisamente poco, per questo già da dopodomani Sarri pretenderà di invertire tale trend. Sulla stessa lunghezza d’onda c’è il presidente Lotito che nel frattempo sta ragionando sul serio su un eventuale ultimo colpo da regalare al tecnico. La richiesta è nota da tempo: un terzino sinistro. Sfumato Emerson Palmieri, ora l’obiettivo numero uno è Reguilón del Tottenham, accessibile solo in prestito e con un aiuto sul pagamento dell’ingaggio. L’alternativa è il promettente Valeri della Cremonese. Considerando quanto fatto finora non è da escludere che la società si muova a prescindere dall’uscita di un altro terzino come Hysaj. Sarri ci spera.