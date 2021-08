Maurizio Sarri è un allenatore di calcio italiano e ora è il tecnico della Lazio. È nato a Napoli il 10 gennaio del 1959. Soprannominato il Comandante, nella sua carriera, iniziata nel 1990 tra i dilettanti della Seconda Categoria e proseguita fino ai massimi livelli internazionali, ha vinto un campionato di Eccellenza (2000-2001) e una Coppa Italia Serie D (2002-2003) con la Sansovino, una Europa League (2018-2019) con il Chelsea e un campionato di Serie A (2019-2020) con la Juventus. Ha inoltre ottenuto sei promozioni in carriera: due con la Sansovino e una a testa con Cavriglia, Antella, Sangiovannese ed Empoli.

Sarri è cresciuto a Castro (in provincia di Bergamo) e successivamente a Faella (in provincia di Arezzo). Da giovane si è diviso tra il ruolo di calciatore dilettante e l'impiego nella Banca Toscana, per la quale ha lavorato anche a Londra, in Germania, in Svizzera e in Lussemburgo. Nel 2002, quando era alla guida della Sansovino, ha lasciato il lavoro bancario per dedicarsi esclusivamente alla carriera di allenatore.