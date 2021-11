Lazio, Immobile fermo, Luis Alberto sprint con Basic

Martedì 2 Novembre 2021, 20:06

La Lazio prepara la sfida col Marsiglia. Torna in campo la squadra di Sarri e si rimette a correre per l'ultimo strappo prima della sosta: Europa League e campionato con la Salernitana. A mettere un po' d'apprensione è l'assenza di Immobile. Sembra che l'attaccante abbia qualche sintomo influenzale che dovrebbe riuscire a smaltire e presentarsi a Formello domani per l'ultimo allenamento e poi la partenza per la Francia. I medici assicurano che non c'è nulla di cui preoccuparsi e il fatto che non sia sul campo è solo a scopo precauzionale. Il tridente d'attacco contro il Marsiglia per la delicata sfida d'Europa League dovrebbe essere il solito, con Immobile al centro e Felipe Anderson con Pedro.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Reina colpito da una monetina, Daspo di 5 anni a tre... IL CASO Marsiglia-Lazio, trasferta vietata ai tifosi laziali: esplode un...

DUBBI IN MEZZO. Gli unici dubbi di Sarri sarebbero a centrocampo, con un ballottaggio tra Cataldi e Leiva, anche se il primo è in vantaggio, ma anche tra le mezzali potrebbero esserci dei cambi. Luis Alberto, ad esempio, potrebbe far posto a Basic, anche se non è scontato. A rischiare il posto, ma per una questione di condizione, è anche Milinkovic. Il tecnico dovrà decidere se insistere sul trio titolare (difficile) oppure dare un turno di riposo allo spagnolo o al serbo.