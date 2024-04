Atalanta, missione compiuta: è semifinale. Al Liverpool non basta il gol di Salah

L’Atalanta è in semifinale di Europa League. L’impresa di eliminare il Liverpool è compiuta, nonostante il ko per 1-0 nella gara di ritorno. Ai Reds non riesce la grande rimonta dopo la sconfitta per 3-0 di Anfield Road. La squadra di Gian Piero Gasperini va subito sotto, rischia tanto, ma resiste all’assalto inglese e festeggia il passaggio del turno. In pochi ci credevano nel giorno del sorteggio, ma in tutti questi anni la Dea ha dimostrato di poter fare grandi cose e adesso è all’apice della sua storia. Per la finale di Dublino c’è l’ultimo ostacolo da superare, ma intanto a Bergamo la gioia è davvero grande. L’Atalanta gioca con Koopmeiners a supporto di Miranchuk e Scamacca, mentre Jurgen Klopp risponde con il tridente: Salah e Luis Diaz affiancano Gakpo.

La partita

Pronti via e la Dea è già sotto. Cross dalla destra di Alexander-Arnold, tocco di mano di Ruggeri. Il Var conferma il rigore e dal dischetto Salah non sbaglia. Un gol che fa capire a tutti quanto sarà difficile domare il Liverpool, squadra che in passato ha già fatto grandi rimonte. Sbloccato subito il risultato, che era poi l’obiettivo di Klopp, i Reds si riversano in attacco e al 12’ è provvidenziale l’anticipo di Musso su Luis Diaz. In qualche modo la squadra di Gasperini cerca di reagire. Non è facile perché il Liverpool è ben messo in campo e chiude ogni spazio. Un’occasione capita a Miranchuk, ma il russo non riesce a controllare il pallone e Alisson sventa il pericolo. Il Liverpool si riorganizza e al 39’ sfiora il raddoppio: Salah si invola verso la porta di Musso, ma il suo pallonetto è fuori misura e la Dea può tirare un sospiro di sollievo. Prima dell’intervallo c’è tempo per il pareggio di Koopmeiners, ma l’olandese è in fuorigioco e si va all’intervallo con gli inglesi in vantaggio. Nella ripresa il duello è senza esclusioni di colpi. Ederson impegna Alisson, così come Koopmeiners qualche minuto dopo. Klopp prova a mischiare le carte con un triplo cambio: fuori Szoboszlai, Salah e Luis Diaz per Elliott, Nunez e Diogo Jota.

Ma l’Atalanta resiste e festeggia il passaggio in semifinale. E adesso sogna l’ultimo atto a Dublino. Sarebbe il coronamento di un percorso eccezionale.