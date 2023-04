Lazio, Hysaj è tornato il fedelissimo di Sarri e punta la Juventus. E quel siparietto prima del derby...

A poco più di 24 ore dalla sfida contro la Juventus, adesso ogni discorso extra campo è stato resettato. La Lazio domani sera avrà il compito di mantenersi col dovuto distacco in zona Champions, ma non sarà semplice contro l’unica big che Sarri non ha battuto da quando è arrivato nella Capitale. Per farlo ovviamente il tecnico si affiderà al migliore schieramento, che in difesa prevede il rientro di Marusic sulla fascia destra e il solito Hysaj a sinistra.

Lazio, il siparietto tra Hysaj e Sarri prima del derby

Il terzino albanese ci ha messo un po’ a ritrovare spazio, ma adesso è tornato il soldato che Sarri ha scelto per 314 volte in carriera (titolare e non). Il Comandante è tornato molto soddisfatto del rendimento dell’ex Napoli e proprio per questo ci ha tenuto a sottolinearne la crescita: «Voglio spendere una parola per Hysaj: è tra i più criticati, ma in Italia negli ultimi 2 mesi e mezzo è stato uno dei migliori». Questa la risposta del tecnico a una domanda nella conferenza post derby che nemmeno era rivolta al numero 23 biancoceleste. Decisivo in tal senso il colloquio avuto dai due alla vigilia della stracittadina a Formello. Sarri aveva chiesto le condizioni della caviglia dolorante del terzino dopo lo scontro di Bologna con Ferguson, ma quest’ultimo gli ha risposto senza pensarci un secondo: «Gioco anche con una gamba mister».

Mercato: il tecnico si è imposto per tenere il terzino in biancoceleste

Che ci fosse stima tra i due non c’erano dubbi, ma ora è tornata quella dei tempi migliori. Hysaj da febbraio a novembre 2022 aveva perso il posto in favore di. Motivo per il quale in più occasioni per la società avrebbe potuto essere sacrificato. Lo scorso anno su di lui c’era l’, ma anche a gennaio era stata valutata l’opzione di farlo partire per sbloccare il mercato, ma Sarri si è imposto per trattenerlo. Il tecnico conosce bene il suo fedelissimo, che infatti con il nuovo anno si è ripreso il posto con 13 partite da titolare su 19 in tutte le competizioni dando un contributo importante in una fase difensiva che è seconda solamente alin Europa. La prossima missione sarà aiutare la squadra a superare la Juve: il soldato Elseid è pronto.