Lazio, antivigilia in ottica Juventus: i dubbi di Sarri per il match contro i bianconeri

Archiviato anche il penultimo allenamento in vista del big match di sabato. La Lazio a Formello prosegue con la preparazione alla Juventus con un Sarri impegnato nell'estraniare i suoi calciatori dai discorsi extra campo. Ci sono tutti tranne Bertini a disposizione del Comandante, che battendo i bianconeri sfaterebbe due tabù: in primis quello Juve per la Lazio e poi il suo con Allegri. Statistiche a parte però, quello che conterà sarà solamente ciò che accadrà all'Olimpico e in vista della sfida, il tecnico biancoceleste sembra avere un solo dubbio.

Lazio, dubbio in cabina di regia tra Vecino e Cataldi in ottica Juventus

Torello, attivazione atletica, rapidità e poi largo alle lunghe prove tattiche. Questo il programma odierno della Lazio, che in ottica Juve dovrebbe presentarsi con tre cambi rispetto a quanto visto a Monza. In primis Marusic che tornerà dalla squalifica e oggi gestito in partitella. Il montenegrino dovrebbe agire a destra della retroguardia completata da Casale, Romagnoli, Hysaj e ovviamente Provedel in porta. A centrocampo le mezzali saranno Milinkovic e Cataldi, mentre Vecino continua a insidiare Cataldi per la cabina di regia. Davanti, salvo sorprese stavolta Immobile dovrebbe scendere in campo dal 1' e ai suoi lati scalpitano per una maglia Felipe Anderson e Zaccagni, favoriti rispetto a Pedro. Gli ultimi dubbi verranno sciolti dalla rifinitura di domani pomeriggio. Sarri non farà conferenza stampa.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Bertini.

Diffidati: Cataldi.

Squalificati: -

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All.: Allegri.

Indisponibili: Kaio Jorge.

Diffidati: Danilo, Alex Sandro.

Squalificati: Kean.