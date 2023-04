Lazio, Sarri ritrova anche Gila: comincia la tattica in vista della Juventus

Terminato il primo giorno di preparazione alla sfida con la Juventus. Dopo un giorno di riposo la Lazio si è ritrovata nel centro sportivo di Formello completando una doppia seduta. In mattinata Sarri ha diviso la squadra tra difensori e reparto offensivo (lui si è preso i primi assieme a Provedel). Nel pomeriggio invece a farla da padrone è stato lo studio dell'assetto dei bianconeri in vista del big match di sabato sera all'Olimpico e infine una partita a campo ridotto. Da sottolineare il rientro di Gila dopo i fastidi al piede destro, mentre solamente nel pomeriggio non si è allenato il giovane Bertini.

Lazio, le idee si Sarri in ottica Juve

Domani pomeriggio proseguirà la preparazione tattica della Lazio, anche se Sarri sembra aver le idee abbastanza chiare. Tra i pali contro la Juve ovviamente ci sarà Provedel, alla continua ricerca di record di imbattibilità. Dinanzi a sé è destinato a tornare Marusic a destra, con Hysaj sempre a sinistra e Casale con Romagnoli al centro. Difficilmente Milinkovic e Luis Alberto non saranno le due mezzali, mentre in cabina di regia Vecino insidia Cataldi per una chance dal 1'. Davanti dopo l'esclusione di Monza sembra difficile vedere Immobile ancora in panchina. Il capitano è pronto a riprendersi il posto da titolare con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati, ma la candidatura di Pedro resta viva.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Cataldi.

Squalificati: -

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All.: Allegri.

Indisponibili: Kaio Jorge.

Diffidati: Danilo, Alex Sandro.

Squalificati: Kean.