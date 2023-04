Lazio, Sarri si affida ancora a Luis Alberto con la Juventus: lo spagnolo punta le 200 presenze in A

Nuovo big match, nuova carica. La Lazio si sta preparando alla delicata sfida pasquale contro la Juventus che potrebbe dare un’ulteriore spinta per la corsa Champions. I biancocelesti, da soli al secondo posto a +4 sul Milan (e sempre in attesa del ricorso dei bianconeri), avranno un’occasione importante davanti a un Olimpico da almeno 55mila spettatori. Una cornice che di certo esalterà uno dei giocatori più in forma per Sarri in questo momento come Luis Alberto.

Lazio, Luis Alberto inamovibile per Sarri

Il Mago ormai si è preso definitivamente la scena. Persino una scenata delle sue a Monza è terminata in un lampo con tanto di veloce confronto con Sarri ieri. Nessun problema col tecnico, anzi. Ormai quest’ultimo è entrato nella testa del numero 10, non lo toglie più e poco importa delle sette sostituzioni da inizio 2023. La crescita dello spagnolo si vede nella grande voglia di restare sempre in campo, ma soprattutto nella capacità di accettare le scelte dell’allenatore.

Lo spagnolo va verso le 200 presenze in Serie A

Ormai la formazione titolare di Sarri parte dall’ex Liverpool più altri dieci e così sarà anche sabato sera. Luis Alberto sarà chiamato a tirare fuori la bacchetta contro l’avversario che la squadra del Comandante soffre di più e l'obiettivo sarà confermare una media da top contro le grandi (2 punti). D’altronde nelle quattro vittorie raggiunte da quando è nella Capitale contro la Juve, Luis ci ha messo quasi sempre lo zampino con un gol e tre assist e alzando al cielo anche due. Ecco perché lui più di molti altri sa come colpire i bianconeri, contro i quali, tra l’altro, andrà incontro a un grande traguardo come le 200 presenze in. Sarri gli chiede un colpo di magia per festeggiare.