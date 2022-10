​La Lazio non si ferma più: il poker alla Fiorentina vale la quarta vittoria di fila. Sarri è al terzo posto

Tutti comodi al Franchi per lo show della Lazio. A gioire a Firenze sono i quasi duemila tifosi nel settore ospiti, entusiasti per i biancocelesti sempre più lanciati in Serie A. Quella contro la Fiorentina è una festa. La squadra di Sarri torna a casa con un altro poker e dà un segnale chiaro per la corsa al quarto posto confermandosi a soli tre punti dal Napoli capolista. Vecino e Zaccagni mettono in sicuro la prima frazione, mentre Luis Alberto e Immobile chiudono in conti nella seconda. Alla 300esima presenza Ciro entra ufficialmente nella top ten di sempre dei marcatori della Serie A. Terzo 4-0 di fila per il club capitolino che mette in fila pure il quarto clean sheet come nel 2015 con Pioli. Niente gol, ma altri due assist per Milinkovic, ora primo in campionato a quota 7.

Vecino e Zaccagni indirizzano il match nella prima frazione

Il trionfo della Lazio non sembra così certo nei primi dieci minuti visto che la Fiorentina rischia di trovare il vantaggio con Jovic e Ikoné. La partenza della Viola è ottima, ma proprio all'11 il gol di Vecino è una mazzata. Angolo di Zaccagni e spizzata dell'ex della sfida per il primo centro in A con la maglia biancoceleste. La squadra di Sarri sembra sicura di quello che deve fare e infatti un quarto d'ora dopo raddoppia. Scodellata perfetta di Milinkovic per Zaccagni che con un'altra spizzata beffa Terracciano. Primo centro contro la Fiorentina in carriera e secondo di fila per l'esterno, sempre pià scatenato. La Fiorentina cerca di reagire e nel finale di primo tempo impegna seriamente Provedel con Mandragora e Martinez Quarta, ma il primo tempo si chiude col doppio vantaggio per la Lazio.

Luis Alberto e Immobile chiudono i conti

Italiano cerca di smuovere i suoi nell'intervallo, ma la superiorità è netta tanto che nel secondo tempo i padroni di casa non riescono a impensierire i biancocelesti. Neanche i cambi aiutano. Dentro Barak, Maleh e Saponara dalla cintola in su, ma a trovare la via del gol è la Lazio. Contropiede mortifero con Immobile che si traveste da assist-man fornendo un cioccolatino al subentrato Luis Alberto. All'85' lo spagnolo cala il tris trovando l'ennesimo gol da subentrato. Sembra finito qui lo spettacolo, ma non è così. Mancava solo un protagonista e al 90' risponde presente. Lancio ancora di Luis Alberto per Milinkovic. Il serbo col tacco cerca e trova Immobile per un rigore in movimento che il bomber non sbaglia entrando nella top ten di sempre dei marcatori di Serie A. È questo l'ultimo acuto della festa biancoceleste al Franchi.