Il Napoli vuole rinviare la partita con la Fiorentina venerdì 17: il motivo della richiesta appoggiata da Casini

La trentaseiesima giornata di Serie A è cominciata, ma in Lega si comincia a pensare già alla prossima. Il motivo è semplice, una richiesta di Aurelio De Laurentiis che è stata appoggiata dalla Lega. Come riporta La Repubblica, il presidente del Napoli ha vorrebbe rinviare la partita con la Fiorentina del prossimo turno di campionato. Questa domanda sarebbe stata accolta anche dal presidente del campionato Lorenzo Casini che ha cercato di convincere la Viola a spostare la partita.

Il motivo

La motivazione della richiesta di rinvio della gara non è data da impegni extra campionato del Napoli che necessità tempo per recuperare o preparare al meglio una partita. La motivazione che ha spinto il presidente Aurelio De Laurentiis a chiedere lo spostamento della partita con la Fiorentina è la data della gara. Il match, infatti, è in programma per venerdì 17. Solo scaramanzia, quindi per il presidente degli azzurri che vorrebbe giocare un altro giorno perché quella data è "sfortunata".

Le prime polemiche

Scorrendo sui social è possibile incappare in diversi tifosi italiani di tutte le squadre che hanno criticato la questione. In particolare, quelli della Roma hanno bacchettato l'atteggiamento di tutte le parti in causa che si sono opposte al rinvio della partita con l'Udinese, programmata il 25 aprile alle 20.00. «Spostare la gara con l'Udinese no, accontentare una richiesta scaramantica sì», si legge su un post di un tifoso, mentre un altro rincara: «Il problema non è la richiesta in sé, ma se venisse assecondata».