Domenica 12 Maggio 2024, 23:24 - Ultimo aggiornamento: 23:59

La Roma perde 1-2 a Bergamo contro l'Atalanta e si allontana dalla zona Champions League. Di seguito le pagelle.

SVILAR 6,5

Mette la manona - dopo pochi minuti - su una deviazione maldestra di Lukaku verso la sua porta, poi viene sommerso, e non solo lui, da De Ketelaere. Ne prende due, ma potevano essere di più, e ne salva almeno un paio. Serataccia, ma lui almeno tiene.



KRISTENSEN 4,5

Soffre chiunque gli passi davanti. Da quella parte arriva l’uno-due dell’Atalanta. E amen.



MANCINI 5

Arriva il momento della resa, davanti a De Ketelaere dopo una stagione vissuta al massimo. Sale di rendimento nella ripresa, ma è tardi.



NDICKA 5,5

A disagio subito contro Scamacca, che cerca il corpo a corpo continuo. Spaesato in area in occasione del primo e del secondo gol dell’Atalanta. Più ordinato nel secondo tempo, specie nell’impostazione.



EL SHAARAWY 5,5

Dirottato a destra, non riesce a difendere (e sul primo gol si fa sorprendere pure lui) né a creare pericoli in avanti. Come gli altri, si fa più incisivo col passare dei minuti.



CRISTANTE 4,5

Gira a vuoto, perdendo subito la bussola. Gli avversari gli finiscono addosso e non gli danno pace. Il tempo per pensare non c’è, quello per resistere è finito. A disagio.



PAREDES 5

Non basta il cervello, in questo genere di partite bisogno andare forte e lui, a quanto pare, non ha più la forza. Accusa un problemino dopo pochi minuti e arranca per tutto il primo tempo. Sostituito a inizio ripresa. Esausto.



PELLEGRINI 6

Inizialmente non trova mai la posizione, né il guizzo vincente. Tenta di muoversi molto, ma lo inseguono e gli tolgono aria. Spesso anticipato. Segna il rigore della speranza. Ottavo gol in campionato, decimo stagionale. E Carnesecchi si oppone alla doppietta. Alla fine qualcosa fa, ma non basta.



ANGELIÑO 5,5

Ha il compito di tenere alto Haetebour, ma finisce con il dover rincorrere e da quel lato contro Koopmeiners o De Ketelaere è una missione impossibile. Qualche palla imprecisa messa dentro.



BALDANZI 4

De Rossi si affida al piccolo gigante. Più piccolo che gigante, stavolta. Non ripete la brillante prestazione fornita contro la Juventus. De Rossi lo toglie a fine primo tempo, non era proprio la sua partita.



LUKAKU 5,5

Viene letteralmente mangiato dei difensori dell’Atalanta, soprattutto da Hien, che lo anticipa sempre. Non riesce a essere il punto di riferimento della squadra, ogni pallone buttato davanti, il più delle volte, è perso. Troppo solo. Si accende con il tacco che libera Abraham in area: è il rigore che riapre la partita. Il primo tiro arriva al minuto 83. Troppo poco.



ABRAHAM 6

Nel fallire un gol, almeno si procura un rigore che riapre la partita. La sua presenza - se non altro per il fisico - accende la squadra, da più soluzioni offensive. Si batte.



BOVE 6

Decisivo nell’azione che porta al rigore assegnato da Guida alla Roma. Partecipazione attiva.



AZMOUN NG



JOAO COSTA NG

DE ROSSI 5

La Roma si fa prendere a pallonate dall’Atalanta, per tutto il primo tempo e parte del secondo. I cambi accendono la squadra, portano fisicità e ridanno un po’ di orgoglio. Ma stavolta non bastano.

GUIDA 6

Gestisce benino una partita complicata, senza esagerare con le ammonizioni. Poi, assegna un rigore così e così alla Roma, senza ricorrere al Var.