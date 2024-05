Che Tempo Che Fa, la reunion fra Ornella Vanoni e Toquinho

A "Che Tempo Che Fa", la scena si anima con una toccante reunion tra Ornella Vanoni e il cantante brasiliano Toquinho. I due artisti, noti per le loro passate collaborazioni musicali che hanno lasciato un'impronta indelebile nella musica italiana e brasiliana, si ritrovano in uno scambio ricco di ricordi e melodie. Un momento di pura nostalgia che celebra la loro storica amicizia e il loro impatto culturale, regalando al pubblico un'esperienza unica e intensamente emotiva. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)