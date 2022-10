Sergio Brighenti morto a 90 anni: suo il primo gol degli azzurri a Wembley

Il calcio piange Sergio Brighenti, è morto questa notte, a 90 anni. L'ex attaccante in carrirera ha vestito le maglie di Inter, Sampdoria, Torino e nazionale, è stato anche tecnico dell'Italia al fianco di Azeglio Vicini.

A dare la triste notizia, dopo un primo comunicato diffuso dalla famiglie, è stata la Lega di serie A, con le condoglianze ai parenti. Oltre a vincere due scudetti con l'Inter, nel '53 e nel 54', segnò 155 reti tra serie A e B. Ma il suo gol più famoso è quello segnato a Wembley contro l'Inghilterra, il 6 maggio 1959, con gli azzurri sotto di 2-0: fu il primo realizzato nello stadio londinese contro i padroni di casa dalla nazionale. Brighenti è morto questa notte, per un malore improvviso, all'età di 90 anni.

1960s - Sampdoria striker Sergio Brighenti was top goalscorer in Serie A in 1961 with 27 goals. pic.twitter.com/fvGF5ti5gl

