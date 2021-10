Lazio-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Martedì 26 Ottobre 2021, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 13:48

La sconfitta, la rabbia, e poi il ritiro. La Lazio torna allo stadio Olimpico di Roma per il turno infrasettimanale contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano con il cuore molto poco leggero, e sì è un eufemismo. La vittoria contro l'Inter in campionato e il pareggio contro l'Olympique Marsiglia in Europa League, entrambe tra le mura amiche, hanno contato poco al Bentegodi con l'Hellas Verona, anzi sono state letteralmente scacciate via. L'occasione, però, per rialzarsi c'è già mercoledì, dicevamo, e Maurizio Sarri, come tutta la squadra, presidente compreso, non possono (e non devono) fallire. Ecco le probabili formazioni.

Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreita, Maleh; Saponara, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Dove vederla in tv e diretta streaming

Lazio-Fiorentina delle 20:45 di mercoledì 27 ottobre sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.