Lunedì 25 Ottobre 2021, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 20:32

Lotito su due fronti. Seguire ciecamente l'allenatore e cercare di accontentare i tifosi. Perdere a Verona in quel modo non l'ha gradito affatto, ancora oggi, passate le ventiquattrore, non è ancora riuscito a smaltire rabbia e delusione. Lotito è ancora furibondo ma si fida ciecamente di Sarri che ha sentito ieri sera, ma anche oggi. Il presidente non riesce a capacitarsi come una squadra di qualità superiore come la Lazio, soprattutto dopo la vittoria convincente sull'Inter, possa andare incontro ad una simile figura. Senza lottare e senza esprimere una reazione degna di nota. Ha avvallato la decisione del tecnico di andare in ritiro e cercare il confronto per capire cosa c'è che non va. Più di qualche giocatore non riesce ad esprimesi al massimo e spera che in questi giorni di ritiro, ci possa essere la scossa che definitiva per arrivare a una soluzione. Lui segue tutto da vicino, pronto a intervenire come sempre.

ABBONAMENTI IN ARRIVO

Nel momento più delicato della stagione, la società sta per creare una sorpresa ai tifosi: gli abbonamenti, a partire da Lazio-Juve inclusa con una gara d'Europa League. Lotito sta seguendo la situazione in prima persona, è quasi tutto pronto, si stanno cercando di definire le ultime cose, definire i dettaglia, per poi lanciare e presentare il tutto nel migliore dei modi. L'obiettivo è partire anche la prossima settimana in modo tale che durante la sosta, dall'8 al 20 novembre, ci possa essere il tempo per permettere ai sostenitori di fede laziale di acquistare i tagliandi senza creare assembramenti on-line. E' quasi tutto pronto, si aspetta solo il benestare di Lotito. Il lancio e l'annuncio appare imminente.