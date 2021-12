Lazio Women: ufficializzata Giulia Ferrandi, ieri in tribuna nella sfida di Coppa Italia

Ecco il secondo rinforzo per la Lazio Women. Il club biancoceleste ufficializza un altro nuovo arrivo dopo quello dell’attaccante Ogonna Chukwudi. Giulia Ferrandi è una nuova calciatrice del club capitolino. La centrocampista classe ’92 sarà subito a disposizione di mister Catini dopo la sosta. La calciatrice arriva dal Pomigliano ottavo in classifica in Serie A femminile.

Lazio Women, dopo Chukwudi ecco Ferrandi

Quattro giorni fa la calciatrice aveva salutato così il club campano: «Purtroppo ci sono scelte che vanno oltre il rettangolo di gioco. Voglio ringraziare la società per questi mesi intensi e ricchi di soddisfazioni. Lo staff che ha creduto in me sin dal primo giorno. Agli addetti ai lavori per essere stati gentili e avermi sopportato. Ma soprattutto voglio dire un immenso grazie alle mie compagne per avermi regalato sorrisi e ricordi indelebili». Queste le parole di addio seguite da un augurio per il futuro: «Qualcosa è stato scritto, ma c’è ancora tanto da fare e sogni da inseguire».

Un futuro che sarà nella capitale per Ferrandi, sponda biancoceleste. La centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Ieri la classe ’92 ha anche seguito sugli spalti del “Fersini” la sfida di Coppa Italia persa dalla Lazio Women contro la Fiorentina, una delle sue ex squadre. Con la Viola ha infatti vinto campionato e coppa (vinta anche col Brescia). Vanta anche esperienze all’estero con West Ham e Watford. Promessa mantenuta dalla società che ha in serbo almeno altre tre novità. La rivoluzione continua alla ricerca di una salvezza difficile, ma non impossibile.