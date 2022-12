Lazio, Felipe Anderson: «Questa è la giusta cattiveria. Procediamo tutti verso la stessa strada»

Al termine dell'amichevole tra Lazio e Galatasaray terminata 2-1 per i biancocelesti, Felipe Anderson ha parlato ai canali ufficiali del club capitolino. Proprio il brasiliano con un suo guizzo è stato determinante per il momentaneo pareggio: «Dobbiamo entrare sempre così in ogni gara e non pensare ad altro, dobbiamo avere la mentalità giusta in tutte le partite, amichevoli e non. Serve sempre la cattiveria per portare a casa la vittoria e questo ci dà consapevolezza per vincere ovunque».

Le parole di Felipe Anderson

Parole come al solito da leader del numero 7, rinato sotto la gestione Sarri e imprevedibile anche quando cambia zona di appartenenza in formazione: «A me piace avere più ruoli in campo e avere la fiducia di tutti. Noi siamo una squadra che quando lavora la tattica deve sapere i movimenti da fare in ogni posizione». Infine sulle condizioni del resto dei compagni: «Per fortuna stiamo tutti bene, sono rientrati tutti. I ragazzi si sono messi a disposizione, non ho sentito problemi da parte di nessuno. Sia quelli che stanno giocando che quelli che devono giocare di più, siamo tutti motivati e diretti verso la stessa strada».