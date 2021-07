Domenica 4 Luglio 2021, 21:55

Week-end di mercato. La Lazio cerca di stringere i tempi per chiudere la trattativa su Correa e non solo. Cedere l'argentino vorrebbe dire avere il via libera per fare delle operazioni in entrata e dare un'accelerata decisiva. Sarri arriva mercoledì e si aspetta di lavorare su un organico se non definitivo almeno che ci vada molto vicino. E il direttore sportivo Tare si sta impegnando al massimo per accontentare il tecnico toscano.

Calciomercato Lazio, si accelera per l'uscita di Correa

Col Psg la trattativa per Correa va avanti, ma con qualche problema legato ai soldi che i francesi vogliono mettere sul piatto della bilancia. La contropartita tecnica di Sarabia va bene, anche se sullo spagnolo c'è pure l'Atletico Madrid di Simeone. Leonardo ha alzato poco l'offerta da 10 milioni arrivando a 12 più altri soldi legati ai bonus, ma Lotito, che non è del tutto convinto di inserire giocatori, vorrebbe più soldi. Nonostante le difficoltà si tratta e si avanti. L'obiettivo è chiudere entro l'inizio della prossima settimana.

Per Felipe Anderson si parla col West Ham, ma non sembra essere un'operazione così difficile, forse anche per via della pressione del giocatore di rientrare alla Lazio. Ma anche qui si devono fare passi avanti. Contatti col Bologna per Orsolini e qualche giocatore laziale può essere inserito nell'affare, come Andrè Anderson. Per quanto riguarda Basic, c'è accordo col giocatore, ma c'è da verificare la situazione finanziaria del Bordeaux e la sua retrocessione d'ufficio. Il club ha fatto ricorso anche perché sta entrando un nuovo socio. Tutte cose da chiarire che faranno slittare i tempi dell'affare.