Maksimovic riflette: ecco le possibili destinazioni. D'Aversa ufficiale alla Sampdoria

Domenica 4 Luglio 2021, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 12:29

Sono anche i giorni dei calciatori svincolati e quindi liberi di firmare con la nuova squadra. Come Maksimovic, centrale 29enne serbo molto corteggiato sia all'estero sia in Italia. L'ormai ex Napoli piace al Real Betis in Spagna ma anche a diverse società turche, russe e tedesche. In Italia risultano contatti con la Lazio di Sarri, ma al momento la soluzione estera sembrerebbe quella maggiormente gradita dall'entourage del giocatore classe '91. La richiesta, intanto, non cambia: contratto di tre o quattro anni, sui circa 2,5 milioni di euro a stagione. Il Napoli resta così concentrato sui rinforzi in difesa e su quelli per le corsie laterali. Spalletti vorrebbe Emerson Palmieri, già trattato dall'Inter e offerto anche alla Roma dopo l'infortunio di Spinazzola. Ma il Chelsea non ha ancora abbassato le richieste per il cartellino, valutato sui 20-25 milioni. Passiamo alle panchine. Come previsto la Sampdoria ha ingaggiato D'Aversa, ex tecnico del Parma. L'allenatore 45enne, che guadagnerà circa 750.000 euro a stagione, si è legato i blucerchiati fino al 30 giugno 2023.