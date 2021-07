Lazio, presentata la nuova prima maglia "green"

Sabato 3 Luglio 2021, 20:57 - Ultimo aggiornamento: 21:26

Prima maglia verde? Non esattamente. Anzi proprio no, la maglia home della Lazio sarà celeste, ma green nel senso di ecologico. L'unica sfumatura di verde, che non si vede, è nel tessuto che la Macron, grazie all'uso di bottiglette di plastica riciclate, ha deciso di trasformarle in un filato tecnologico ed ecologico. La maglia sarò celeste. Come sempre. E non verde. La Lazio la fa a tutti, gioca sul controsenso e, grazie a una piccola provocazione nella quale tutti sono cascati, crea attenzione e polemica per lanciare il suo nuovo prodotto.

Novità green

Sarà la prima società ad adottare una simile tecnologia. Per l'intera linea sarebbero state usate oltre un milione di bottigliette, mentre per una singiola casacca saranno utilizzate 13 bottigliette. Così l'inutile diventa utile, recita lo slogan del video che è stato lanciato dai canali social ufficiali della società. Le nuove maglie della Lazio sarà di tessuto green, ecologico. In realtà, tutto doveva essere svelato lunedì mattina, ma l'attenzione e la polemica via social aveva preso troppo piede e la rabbia stava montando perché nessuno smentiva. Così la società ha deciso di anticipare la notizia e rasserenare gli animi. Così tutti sono felici, contenti e più tranquilli, visto che la maglia della Lazio sarà quella di sempre, bianca e celeste. Le altre due maglie saranno svelate più avanti, una in ritiiro e la terza più in là.